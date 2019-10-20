قالت مصادر قضائية وأمنية، لـ "الوطن"، أن نيابة العياط تلقت، اليوم، تقرير الطب الشرعي الخاص بقضية فتاة الشرف.

وأفاد التقرير أن الفتاة كانت بمفردها لحظة ارتكاب الواقعة وأنها تخلصت من الشاب دفاعا عن نفسها.

وقال التقرير إن اعترافاتها تطابق الفحص الفني مع أداة الجريمة، وتبين أن السكين هي المستخدمة للجريمة وليس أى أداة أخرى.

وأكد التقرير أن الإصابات، التي حدثت في جسد المجني عليه، نتيجة استخدام السكين المستخدمة في الحادث، وأنها لم تستخدم أي أداة أخرى.

وقال مصدر قضائي مطلع على التحقيقات، أن النيابة تجهز حاليا، لإحالة المتهمة إلى محكمة الطفل في الجيزة، لأنها تحت سن 18 سنة.

وكانت أميرة أحمد، المعروفة إعلاميا بـ"فتاة الشرف" والمحبوسة على ذمة اتهامها بقتل سائق حاول اغتصابها في منطقة العياط بالجيزة، واجهت باقي المتهمين في القضية، والذين يواجهون اتهاما بتسهيل استدراج المتهمة للمجني عليه لمواقعتها، وذلك للمرة الأولى أمام قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم، أثناء جلسة تجديد حبسها، والتي عُقدت وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقالت المتهمة، إنها لم تقصد قتل المجني عليه الذي حاول التعدي عليها جنسيا، وإنما حاولت الدفاع عن نفسها، وأيد المتهمان "وائل وإبراهيم" ما قالته "أميرة" في واقعة تسليمها للمجني عليه والذي توجهت لمقابلته بالعياط، قبل أن يحاول التعدي عليها.

واستمع القاضي للمحامي حسن شومان والمحامية دينا المقدم، دفاع المتهمة واللذين دفعا بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وطلبا إخلاء سبيل موكلتهما بأي ضمان، كونها لا يُخشى عليها من الهرب أو التأثير على التحقيقات التي أوشكت على الانتهاء.