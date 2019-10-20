كشف نضال مندور، محامي الطالب محمود البنا "شهيد الشهامة"، أن السبب وراء طلب محامي المتهم الرئيسي في القضية محمد راجح، بمواجهته بالطبيب الشرعي الذى أقر حالة الوفاة ومناظرته أمام المحكمة، هو محاولة الجنوح بالقضية وإعادة تكييفها نحو أن الطعنات ليست في مكان قاتل .

وقال "مندور" في تصريحات لـ"الوطن"، إنه تقدم بطلب إلى المحكمة للحصول على تصاريح للتأكد من السن الحقيقي للمتهم الرئيسي في القضية من السجل المدني، وبيان بجميع سنوات مراحل تعليم المتهم الأول بملفاته الدراسية، وصور طبق الأصل لجواز السفر الخاص به، وشهادة تحركات من مصلحة الجوازات والهجرة .

وأوضح أن هيئة المحكمة وافقت علي جميع الطلبات، مضيفا أنه يتوقع الحكم في القضية خلال الجلسات القليلة المقبلة . الجدير بالذكر، أن محكمة جنايات الطفل والمنعقدة بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، قررت تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم محمد راجح و3 آخرين بتهمة قتل المجني عليه محمود البنا المعروف باسم "شهيد الشهامة"، لجلسة 27 أكتوبر الجاري .