شاركت الطواقم الجوية لدى أربع شركات طيران متفرعة من لوفتهانزا، اليوم، في إضراب ليوم واحد ما تسبب بإلغاء عشرات الرحلات في مطارات ألمانية في إطار معركة للمطالبة برفع الأجور وتحسين ظروف العمل. والإضراب الذي دعت له نقابة الطواقم الجوية، كان من المقرر أن يستمر من الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي حتى الساعة 11:00 قبل الظهر، لكن خلافا متفاقما مع مدراء لوفتهانزا أجبر النقابة على تمديد الإضراب حتى منتصف الليل.

والإضراب الذي شاركت فيها يورو وينجز وجيرمان وينجز وصان اكسبرس ولوفتهانزا سيتي لاين، تسبب بإلغاء ما يزيد على مئة رحلة، وخصوصا رحلات المسافات القصيرة من مطارات هامبورج وميونيخ وبرلين-تيجيل وكولونيا وشتوتجارت، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وأشار مطار فرانكفورت، الأكثر ازدحاما في ألمانيا، إلى "بضعة" إلغاءات في رحلات شركة سيتي لاين، وقالت نقابة الطواقم الجوية في بيان إنها دعت إلى الإضراب بعد أن أبلغت مجموعة لوفتهانزا الموظفين إن الإضراب "غير قانوني ويعرض وظائفكم للخطر".

وقالت النقابة "هذا ليس خطأ فحسب، بل يؤشر إلى الدرجة التالية من التهديدات ضد الزملاء في الطواقم الجوية" وأضافت "هذا السلوك يجب أن يتوقف"، غير أن مجموعة لوفتهانزا قللت من أهمية الإضراب، وقال متحدث للوكالة الألمانية، إن "أكثر من 90 بالمئة من أفراد الطواقم الجوية حضروا في موعد دوام عملهم"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وكانت النقابة قد الغت خطة لانضمام موظفي لوفتهانزا إلى الإضراب التحذيري، اليوم، بعد أن عرضت الشركة بشكل مفاجئ زيادة على الراتب بنسبة 2 بالمئة لمضيفي الطيران لديها، لكن مطالب أخرى مثل تحسين ظروف العمل لم تتم تلبيتها بعد، ولم تستبعد النقابة مزيدا من التحرك، فيما من المقرر إجراء جولة جديدة من المحادثات لدى الشركات الخمس، غدا الاثنين.

ويعتقد مسؤولون في مجموعة لوفتهانزا إن النقابة ربما لم يعد لديها الحق القانوني للتحدث باسم العمال وطعنوا في وضعها أمام المحكمة. والخلافات الداخلية لدى الاتحاد كلفته أعضاء ودعما بين الطواقم الجوية، انتقل بعضهم إلى هيئات تمثيلية أخرى.