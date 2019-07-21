استقبل مطار القاهرة الدولي طائرة شركة الطيران الألمانية "لوفاتهانزا" قادمة من فرانكفورت.

وواستانفت الشركة رحلاتها إلى القاهرة بعد توقف دام يومًا واحدًا، رغم استمرار تعليق الخطوط البريطانية جميع الرحلات إلى العاصمة المصرية لمدة أسبوع.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إنَّ رحلة لوفتهانزا رقم 582 وصلت وعليها عدد كبير من الركاب، وأنهت سلطات المطار إجراءات وصولهم وخروجهم من مبنى الركاب رقم 3 بالمطار.

وأوضحت المصادر، لـ"الوطن"، أنَّه تمّ إنهاء إجراءات سفر الركاب المتجهين إلى فرانكفورت على الرحلة نفسها والذين وصلوا المطار قبل وصول الطائرة بنحو 3 ساعات، وأنهوا إجراءات سفرهم.

وكان الطيار سامح الحفني رئيس الطيران المدني، كشف عن أسباب وقف كل من "الخطوط الجوية البريطانية" رحلاتها إلى القاهرة لمدة أسبوع، و"شركة الخطوط الجوية الألمانية Lufthansa (لوفتهانزا)" جميع رحلاتها الجوية إلى القاهرة.

وقال سامح الحفني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، إنَّه "في الواقع لا يوجد تفسير رسمي لأسباب هذه الإجراءات حتى الآن، وسيتمّ تحليل أي تفسير عن هاتين الواقعتين، وتوضيحه للرأي العام والرد عليه".

وطمأن رئيس الطيران المدني المواطنين بعدم وجود أي تخوفات أمنية، سواء داخل مطار القاهرة، أو في مصر بشكل عام، مشيرًا إلى أنَّ ملامح هذه القرارات ستتضح مع الوقت، لأنَّها حتى الآن غير معلومة، متابعًا "شوية يقولوا أمنية، وشوية يقولوا لأسباب غير معلومة".