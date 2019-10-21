قال العالم المصري الدكتور فاروق الباز، إنه يجب البحث عن حلول لأزمة سد النهضة الإثيوبي، حيث أن المياه التي تسير في وادي النيل حول المدن، مهمة للغاية، مشيرا إلى أن هناك في جنوب غرب مصر، منطقة تسمى شرق العوينات، بها خزان مياه جوفية كبير للغاية، ومياه بشكل رهيب تكفي لزراعة 250 ألف فدان لمدة 100 عام.

وأضاف "الباز"، خلال حواره في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن منطقة العوينات تُنتج ثُلث القمح في مصر، كما أن معظم أغذية القوات المسلحة من هذه المنطقة، موضحًا أن المنطقة أسفلها خزان جوفي هائل وقريب للغاية من بئر للمياه.

واستطرد: "نروح نكلم وزارة الري والموارد المائية يقولوا لا الحته دي مفيهاش حاجة، والخبراء بتوعنا يقولوا مفيهاش حاجة، أقولهم يا أخونا فيها مياه وخزان كبير يقولوا لا مفيش، كمان من ساعة يوسف والي ما كان مساك وزارة الزراعة كان صديقي جدا وبحترمه أروح أقوله على الموضوع ده يقولي لا أنا مش هصرف فلوس في الأرض الصفراء، ولو تحتها مياه كمان مش هتجيب إنتاجية غير بعد 7 سنوات".