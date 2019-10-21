ظافر عابدين: لم أتوقع نجاح "عروس بيروت" بهذا الشكل

قال الفنان التونسي ظافر عابدين، إنه لم يتوقع نجاح المسلسل الأخير الذي شارك فيه، بعد عرضه "عروس بيروت"، مؤكدا أنه "أول ما قرأ السيناريو وفهم الحكاية حس أنه مشروع مختلف سيؤدي لنقله في الدراما العربية".

وأضاف "عابدين" خلال استضافته في أولى حلقات برنامج "القاهرة الآن" والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية "العربية الحدث"، أن المسلسل لاقى نجاحا كبيرا في عدد من الدول: "مكنتش أتوقع نجاحه في شمال أفريقيا ومصر وسوريا والخليج ولبنان والعالم العربي كله"، موضحا أن نجاح العمل يعود للسيناريو والكتابة والإخراج وفريق التمثيل: "فيه عناصر كتير مهمة موجودة فيه والجمهور العربي محتاج نوعيه المسلسلات تلك".