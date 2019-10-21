بدأ الفنان أكرم حسني الاستعدادت الأولى لمسلسله الجديد "تيمون وبومبا" مع المؤلف أيمن وتار والمخرج أحمد الجندي، على أن يعرض خلال شهر رمضان 2020.

وقال حسني: "نقوم حاليًا بجلسات تحضيرية بمسلسل (تيمون وبومبا) مع المؤلف أيمن وتار والمخرج أحمد الجندي، على أن يبدأ التصوير أول يناير المقبل، حتى يجرى اللحاق بشهر رمضان المقبل".

وأضاف حسني، لـ"الوطن"، أن المسلسل يدور في إطار كوميدي ويعتمد على الحلقات المنفصلة المتصلة؛ لأن هذه النوعية من الحلقات تتناسب مع جمهور رمضان، خصوصا مع زحام الحلقات وتكدس المسلسلات، فيكون الأفضل للجمهور أن يتابع الحلقات المنفصلة المتصلة.

"تيمون وبومبا" من بطولة أكرم حسني، أحمد فهمي، بيومي فؤاد، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.