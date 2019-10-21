كرّم الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، كوكبة من رموز فن المسرح من مصر والوطن العربي والعالم، في إطار حفل افتتاح الدورة الثانية لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، في قاعة "إيوارت" بالجامعة الأمريكية بميدان التحرير، بحضور مجموعة من الفنانين والمسرحيين العرب والأوروبيين، إذ يفتح المجلس أبوابه لاستضافة جلسات الملتقى في الفترة من 20 إلى 26 من أكتوبر الحالي، وتحمل اسم الفنان القدير "الساحر" محمود عبدالعزيز.

ويأتي التكريم اعترافًا بمكانة القامات الفنية، ولإبراز دورهم الداعم للمسرح الجامعي عبر مسيرتهم الفنية الحافلة، ومُنح درع الملتقى في دورته الثانية لروح الفنان "الساحر" محمود عبدالعزيز، الذي حملت هذه الدورة من الملتقى اسمه تقديرًا لمسيرته الفنية المتميزة، وسلمها الدكتور هشام عزمي إلى الفنان محمد محمود عبدالعزيز، كما اشتملت قائمة المكرمين على الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، ومن المملكة العربية السعودية الكاتب فهد ردة الحارثي، ومواطنه الفنان خالد الحربي.

شهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا زينته كوكبة من الفنانين، بينهم: محمود الحديني، سميرة عبد العزيز، أشرف زكي، ومحمد رياض، فيما قدمت الحفل باللغة الإنجليزية الدكتورة يمنى عزمي أستاذة الأدب الإسباني بكلية الألسن، وقدّم باللغة العربية الفنان نضال الشافعي.

تحدث المخرج عمرو قابيل رئيس الملتقى في كلمته الموجزة، موجّهًا عميق شكره لكل من قدم الدعم والعون لهذا الملتقى، بداية من وزيرة الثقافة، والفنان أشرف زكي، وأعضاء لجنة التحكيم الموقرة، والدكتور محمود نسيم الذي لم يدخر أي جهد في سبيل دعم الملتقى، وكل من ساهم في تنظيم الملتقى من منظمين وغير ذلك.

وتابع أنّ لجنة التحكيم تضم نخبة من فنانين مصر والوطن العربي وأوروبا: وهم: البروفيسور آلان دوفال من بلجيكا، والممثل والمخرج الدكتور حبيب غلوم من الإمارات العربية المتحدة، الذي يشغل منصب مدير المراكز الثقافية في وزارة الإعلام والثقافة بالإمارات، والفنان محمد رياض من مصر، والكاتب والمخرج المسرحي الدكتور هشام زين الدين من لبنان، والناقدة عبلة الرويني من مصر.

وأشار إلى أنّ إدارة الملتقى تلقت اعتذار وزيرة الثقافة لارتباطها بمهمة عمل خارج البلاد، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي الذي تعذر حضوره مراسم حفل الافتتاح لسفره إلى الخارج برفقة وزيرة الثقافة، موضحا أنّ المخرج خالد جلال سيتم تكريمه بالتزامن مع الحفل الختامي للملتقى السبت المقبل، كما أفصح رئيس الملتقى عن اعتذار الفنان سامح حسين عن الحضور إذ تزامن موعد الحفل مع العرض المسرحي "المتفائل" حاليا على خشبة المسرح القومي، لذا سيتم تكريمه بمسرح الهناجر في الساعة الثانية عشرة ظهر الخميس المقبل.