أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تقدر التعاون مع الصندوق الكويتي لدعم وتمويل المشروعات، بخلاف ما يتم توقيعه اليوم من اتفاقات لتنمية شبه جزيرة سيناء.

وأعرب "مدبولي"، خلال جلسة المباحثات الثنائية لحكومتي البلدين في مقر مجلس الوزراء، عن تطلعه لزيادة الاستثمارات الكويتية في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأعرب عن سعادته بالمتابعة الجادة للجانب الكويتي للإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي تتبناها مصر، إلى جانب العمل على بحث وتسوية العديد من المنازعات المتعلقة بالاستثمار، وكذلك خطوات إنشاء صندوق مصر السيادي، والذى سيكون ذراعاً استثمارياً للدولة، بعيداً عن البيروقراطية، داعياً إلى عقد جلسات مشتركة بين الجانبين المصري والكويتي لبحث مجالات التعاون ودفع هذا الملف.