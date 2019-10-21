عبدالعال للنواب: سمعتك مهمة والحصانة ليست امتيازا خاصا

لقن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، درسا بسبب كثرة الطلبات المقدمة من النائب العام بشأن الطلب بالإذن باتخاذ الإجراءات القانيونية ضد بعض النواب ،وبالآخص فى قضايا الشيكات .

وقال "عبد العال "خلال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس بشأن الطلب المقدم من النائب محمد هانى الحناوى بشأن الإذن له بسماع أقواله فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى الجنحة رقم 8043 لسنة 2016 الهرم ،وذلك على خلفية الشكوى المقامة ضده من المواطن محمد صابر عبد الجابر :أن الحصانة ليست امتيازا خاصا للعضو النيابى ،والهدف منها تسهيل مهام العضوية ،ولكن يبدو أن الآمر انقلب لامتيازا خاصا .

وأشار "عبد العال "قائلا :بالآمس نبهت على النائب "مرتضى منصور "بضبط كلاماته ،لإنه ميصحش أن عضو مجلس النواب يظهر بهذا الشكل ".

واستطرد قائلا :تعلمنا فى كليات الحقوق عددا من المبادىء الهامة ،أبرزها خطورة إصدار شيكات بدون رصيد ،والحقيقة أنا "بنزعج "من إصدار النواب لشيكات بدون رصيد ،وبعدين كلنا محامين وعارفين أن التوقيعات المزورة بيتم كشفها ،يعنى هتكتب بأيدك اليمين بالشمال برجلك حتى هيتعرف تزويرك ،فهناك من الوسائل الحديثة التى تكشف عملية التزوير .

وأوضح "عبد العال "أن كلمة شيك بدون رصيد "كلمة بشعة ".وقال لنوابه "سمعتك أيها النائب ،والمجالس النيابية السابقة شهدت وقائع مخالفات ،سميت بأصحاب نوابها ضاربا مثلا بنواب الآراضى ،والحقيقة هذة وصمات سيئة لأى نائب .وشدد "عبد العال "قائلا لنوابه :اتمنى أن نتوقف عن مناقشة طلبات رفع الحصانة ،فهذا المجلس تحمل ظروفا صعبة للغاية .وقال :أنصحكم نصيحة العيار اللى ميصبش يدوش ،والانتخابات على الآبواب .

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال قد وافق فى جلسته المسائية اليوم، على الطلب المقدم من النائب محمد هانى الحناوى بشأن الإذن له بسماع أقواله فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى الجنحة رقم 8043 لسنة 2016 الهرم ،وذلك على خلفية الشكوى المقامة ضده من المواطن محمد صابر عبد الجابر