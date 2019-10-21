عرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال المباحثات المصرية الكويتية اليوم، خطوات إنشاء صندوق مصر السيادي، والذي يسعى إلى الاستفادة من تجارب الدول الأخرى ومنها الكويت، في إنشاء صناديق سيادية كمحفظة لتمويل المشروعات.

وأضافت الوزيرة أن صندوق مصر السيادي يعتمد على الأصول المملوكة للدولة، من أراض وشركات، ويتم نقلها إلى الصندوق ليكون مالكاً لها، ويقوم بطرح أدوات استثمارية متنوعة، ويعتمد الصندوق على خبرات متميزة في إدارة القطاع الخاص لتحقيق مبادئ الحوكمة والشفافية.

وأوضحت الوزيرة أن مصر لديها فرصا استثمارية من خلال الصندوق يمكن للقطاع الخاص الكويتي المشاركة فيها.

وعقب أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، خلال المباحثات، والذي أوضح للمسؤولين المصريين والكويتيين مجالات عمل الصندوق، مشيراً إلى حرص مصر على الاستفادة من خبرات الجانب الكويتي في هذا الشان باعتبارها من أوائل الدول صاحبة الصناديق السيادية.

ولفت إلى أن مصر تتمتع بالتنوع الاقتصادي والأصول والممتلكات، التي يمكن استثمارها وإعادة تشغيلها، وأشار إلى أن الصندوق لديه شراكات كثيرة في مجالات السياحة والطاقة والاستفادة من الأماكن الأثرية.