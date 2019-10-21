قرر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، إرجاء البت في الطلب بالإذن للنيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب عبدالسلام محمود سيد أحمد فى القضية رقم 13814 لسنة 2019 جنح ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 31 لسنة 5/2019 فحص أخذ رأى المكتب الفنى.

وجاء قرار عبدالعال لرغبته فى الاستماع إلى النائب نفسه فى الأمر فى جلسة الغد، حيث إن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية قد رفضت طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن النائب لتوافر شبهة الكيدية في القضية، في حين يرى عبدالعال ضرورة التأكد من النائب نفسه.

وشهدت الجلسة مناقشات حول وجود شبهة كيدية فى الطلب، خاصة مع إصدار النائب شيك بدون رصيد.

وقال الدكتور علي عبدالعال إن هذا الموضوع به شائبة بعض الشيء ويجب أن يأتي النائب ونسمعه، مضيفا: "مش عايزين نتهم بأننا بنرفض الحصانة بدون سبب".

وتابع عبد العال قائلا: "أى واحد منكم عليه حكم بشيك بدون رصيد سيرفض طلب ترشحه"، مضيفا: "لدي واقعتان بإسقاط عضوية ولازم المجلس يطهر نفسه".

وقال النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية، إن النائب الشاكى حصل على الشيك من النائب مقابل بيعه له قطعة أرض تبين للنائب بعد ذلك أن قيمتها أقل مما هو في عقد البيع وتقدم بإنذارات ضد الشاكى ورفع قضية جنح مباشرة بالنصب وحصل على الحكم ثم تقدم الشاكي بطلب رفع الحصانة عن النائب لإصداره شيكا بدون رصيد.

وعقب الدكتور على عبد العال قائلا: "هل الشيك تم التحصل عليه بطريقة التحايل أم أن واقعة التحايل تنصرف على واقعة بيع الأرض؟".