كشف المهندس هاني عازر، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات الهندسية، تفاصيل طرق بناء أنفاق قناة السويس، موضحا "أن أنفاق قناة السويس تم بناؤها من خلال العبور أسفل القناة باستخدام معدات وآليات الحفر الحديثة، حيث أصبحت تربط بين سيناء ودلتا النيل، وهو ما سهل عمليات النقل من الإسماعيلية إلى سيناء في غضون 15 دقيقة فقط".

وقال "عازر"، خلال حواره ببرنامج "مال وأعمال" المذاع عبر شاشة "اكسترا نيوز" الفضائية، إن طرق بناء الأنفاق تحت الأرض مختلفة ومتعددة، حيث تعتبر أحدثها استخدام الحفارات الآلية أسفل الأرض أو مسطحات المياه المختلفة، فلا يشعر بوجودها أحد، متابعًا أنه ما زال يتم استخدام الطريقة التقليدية في حفر الأنفاق ببعض المناطق، وهي التي تتم عن طريق فتح مكان محدد للنفق فوق سطح الأرض عن طريق الحفر، ثم إعادة ردم سطح الأرض مجددًا بعد الانتهاء من أعمال الحفر.

وأضاف "عازر"، إن الأنفاق الداخلية التي يتم بناؤها بمختلف المناطق تشمل، أنفاق السيارات والسكك الحديدية والصرف الصحي وأسلاك الكهرباء، حيث تتوقف طرق البناء على نوع التربة التي يتم الحفر خلالها.