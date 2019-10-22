جولة ليلية لمحافظ جنوب سيناء لمتابعة رفع كفاءة شارع السلام بشرم الشيخ

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، أعمال القطاع التجريبي المنفذ بواسطة الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات بوزارة النقل، تمهيدا لإجراء صيانه شامله لطريق السلام.

وقال محافظ جنوب سيناء إنه سيجري وضع طبقة على الطريق للمعالجة السطحية بتكنولوجيا "Steel Guard" وتكنولوجيا المايكروسيرفيس عقب إجراء معالجة شاملة للشروخ السطحية بمادة ملء الشروخ التي جرى تنفيذها مسبقا في صيانه الحقل الجوي لمطار سانت كاترين بواسطة الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات.

وأوضح العميد مهندس عمرو علي، رئيس قطاع التسويق بالشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات، أن هذه هي الطريقة المثلى لصيانة طريق السلام والحفاظ عليه لفترات طويلة وأن هذه التقنية الجديدة الخاصة بالمعالجة السريعة لسطح الأسفلت توفر مقاومة ممتازة لمنع انزلاق السيارات، والمساهمة في سرعة تنفيذ الصيانة، وإطالة العمر الافتراضي لطبقة الرصف السطحية، وتوفير سطح آمن وناعم، بالإضافة إلى تحسين خواص الرصف القائم.

كما قام المحافظ بتفقد العمل الجاري بعدد من الاستراحات الحجرية المزودة بالمظلات والتي تضيف مظهرا جماليا للمدينة.

واختتم جولته بزيارة للسوق التجاري القديم ومتابعة عدد من الإنشاءات السياحية الترفيهية به وأماكن انتظار السيارات، وشدد المحافظ على أعمال النظافة لإبراز الشكل الجمالي أمام الزوار.