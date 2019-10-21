قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر لديها فرصاً عديدة في مجال الإسكان، منها أراضٍ مميزة للاستثمار العقاري في المدن الجديدة، وأراضٍ في قلب القاهرة، وأصول تاريخية، وقصور قديمة أثرية، مطروحة للاستثمار السياحي.

وأضاف "مدبولي"، خلال المباحثات المصرية- الكويتية اليوم في مقر مجلس الوزراء المصري، أن مجال الصناعة أيضاً يوجد به فرص واعدة يتم الترويج لها حاليا من خلال الخريطة الصناعية الموحدة، والتي تعرض 6 ملايين متر مربع من الأراضي للاستثمار الصناعي، عن طريق الطرح إلكترونياً وتوضيح المزايا والبنية الأساسية الصالحة للاستثمار.

يذكر أن وفداً كويتياً رفيع المستوى بقيادة الشيخ جابر الصباح، رئيس الوزراء الكويتي، وعدداً من كبار المسؤولين الكويتيين ورجال أعمالهم يجرون زيارة رسمية لمصر، التقوا خلالها عدداً من المسؤولين بينهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، و"مدبولي"، وعدداً من الوزراء والمسؤولين.