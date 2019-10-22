يشمل موسم الرياض، المنعقد حاليا بالمملكة العربية السعودية، على مدينة الألعاب "الرياض ونتر ووندر لاند"، والتي تشمل على أكثر من 40 لعبة، بجانب الخيام، التي تضم ألعاب عالمية مختلفة.

مدينة الألعاب "الرياض ونتر ووندر لاند" تكفي لإستيعاب وإستقبال أكثر من 40 ألف شخص ، وكل يوم خميس من كل أسبوع توجد ألعاب نارية.

وتشمل مدينة الألعاب على أكبر ساحة تزلج مفتوجة بالشرق الأوسط.

وحقق "موسم الرياض"، آخر مواسم المملكة العربية السعودية الـ11 التي أُطلقت على مستوى السعودية للعام 2019.، نجاحا كبيرا، وخصوصا بعد أن بلغت مبيعات فعاليات موسم الرياض في 3 أيام من إنطلاقه، حوالي 235 مليون ريال فيما بلغ العائد من حقوق الرعاية 400 مليون ريال.

جدير بالذكر أن مواسم السعودية تهدف إلى تحويل المملكة إلى إحدى أهم الوجهات السياحية في العالم، عبر التمتع بالعديد من ألوان الفعاليات الكبرى والتجارب السياحية المستمرة على مدار العام في معظم مدن ومناطق المملكة، ليتم من خلالها التعرف على عراقة ماضي السعودية وثقافتها ، وسحر طبيعتها الغنية بتنوعها.

وشهدت العاصمة الرياض إطلالة عالمية وأياما تاريخية على مستوى الترفيه، بانطلاقة "موسم الرياض" آخر مواسم السعودية الـ11، التي أُطلقت على مستوى السعودية للعام 2019، حيث تتنوع الفعاليات والبرامج المنتقاة، والتي تناسب فئات المجتمع المختلفة، حيث أطلق عليها مختصون "حراك سياحي عالمي جاذب".

وعاش "موسم الرياض" تفاعلا واسعا قبل انطلاقته، وسط تناول ثقافي واجتماعي واقتصادي مميز، أبرزته وسائل الإعلام المختلفة، في سياق تحويل "الرياض" إلى وجهة سياحية عالمية على مدار 70 يومياً، تبدأ يوم 11 أكتوبر وتستمر حتى 15 ديسمبر، في الوقت الذي توقعت الدراسات التسويقية أنه من المتوقع أن يستقطب موسم الرياض 20 مليون زائر.