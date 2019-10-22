يشمل موسم الرياض، المنعقد حاليا بالمملكة العربية السعودية، على مدينة الألعاب "الرياض ونتر ووندر لاند"، والتي تشمل على أكثر من 40 لعبة، بجانب الخيام، التي تضم ألعاب عالمية مختلفة.

وتشمل مدينة الألعاب على أكبر ساحة تزلج مفتوجة بالشرق الأوسط، والتي تحوي العديد من البطاريق لأول مرة في الرياض.

وحقق "موسم الرياض"، آخر مواسم المملكة العربية السعودية الـ11 التي أُطلقت على مستوى السعودية للعام 2019.، نجاحا كبيرا، وخصوصا بعد أن بلغت مبيعات فعاليات موسم الرياض في 3 أيام من إنطلاقه، حوالي 235 مليون ريال فيما بلغ العائد من حقوق الرعاية 400 مليون ريال.