أعلن مصدر مسؤول بمصر للطيران، تأخير إقلاع بعض من رحلاتها التي ستقلع من مصار القاهرة الجوي مساء اليوم الثلاثاء، لسوء الأحوال الجوية.

وصرح المصدر أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار شديدة على القاهرة نتج عنها تكدس وازدحام في حركة المرور نتيجة توخي الحذر وبطيء حركة السيارات ومنها الطرق المؤدية لمطار القاهرة ومراعاة من الشركة وحرصا على عملائها فقد تقرر تأخير بعض رحلاتها التي تقلع من مطار القاهرة مساء اليوم لحين وصول أكبر عدد من الركاب الحاجزين على متن هذه الرحلات حفاظا على التزاماتهم ومواعيدهم المقررة في السفر لوجهاتهم المختلفة.