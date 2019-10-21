"لازم نعامل الطبيعة زي الأم".. فاروق الباز يفند أسباب التغيرات المناخ

أكد الدكتور فاروق الباز، العالم المصري، أن مصر تتأثر بالتغيرات المناخية، مثل زيادة منسوب المياه عند السواحل، مضيفا: "بس بالنسبة لينا كجيولوجيين، التغيير المناخي وارد ومستمر، بس التغيرات المناخية بتاخد ملايين السنين حتى تتحقق، يعني احنا من 2 مليون سنة كان المطر بينزل بغزارة في أسوان، فالتغيرات المناخية لينا كجيولوجيين، قليلة للغاية، بس بالنسبة للبني أدمين كثيرة".

وأضاف "الباز"، خلال حواره في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، :" يعني مثلا درجة الحرارة تزيد درجتين ونص، فيبقى لازم نقوي شبكات الكهرباء، ونأخذ احتياطاتنا، فيه تغيير مناخي إحنا السبب فيه، مثل الانبعاثات الحرارية وغيرها، وفيه تغيير مناخي إحنا مش السبب فيه".

وأوضح: "التغيير المناخي اللي احنا السبب فيه، لازم نخفف منه قدر الإمكان، لازم ندي الطبيعة تعظيم سلام، لأنها قادرة إنها تخفينا، لازم نعامل الطبيعة معاملة الأم مش جوز الأم".