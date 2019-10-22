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رفع درجة الاستعداد القصوى بالبحيرة لمواجهة موسم الأمطار

رفع درجة الاستعداد القصوى بالبحيرة لمواجهة موسم الأمطار

مريم أمين: ظهوري في "حواديت الشانزليزيه" سيثير تساؤلات الجمهور

مريم أمين: ظهوري في "حواديت الشانزليزيه" سيثير تساؤلات الجمهور

"الصرف الصحي": القاهرة تعرضت لسيول.. "650 ألف متر مكعب مياه"

"الصرف الصحي": القاهرة تعرضت لسيول.. "650 ألف متر مكعب مياه"

تواصل عمليات شفط مياه الأمطار بالطرق الرئيسية في بلبيس

تواصل عمليات شفط مياه الأمطار بالطرق الرئيسية في بلبيس

مصادر: عمال مطار القاهرة يرفعون آثار مياه الأمطار بصالات الوصول

مصادر: عمال مطار القاهرة يرفعون آثار مياه الأمطار بصالات الوصول

19 نوفمبر.. الحكم على 6 متهمين في قضية "الاتجار بالبشر"

19 نوفمبر.. الحكم على 6 متهمين في قضية "الاتجار بالبشر"

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طقس 72 ساعة: أمطار غزيرة حتى الجمعة.. وانخفاض الحرارة لـ 20 درجة

طقس 72 ساعة: أمطار غزيرة حتى الجمعة.. وانخفاض الحرارة لـ 20 درجة

شوارع بالقاهرة تغرق في "شبر ميه".. ومصدر بالمحافظة: كمية المطر كبيرة

شوارع بالقاهرة تغرق في "شبر ميه".. ومصدر بالمحافظة: كمية المطر كبيرة

حمل تلميذته من الكرسي المتحرك إلى السبورة.. "ممدوح" معلم بدرجة أب

حمل تلميذته من الكرسي المتحرك إلى السبورة.. "ممدوح" معلم بدرجة أب

أرقام في العلاقات الروسية الأفريقية.. تبادل تجاري تجاوز 20 مليار دولار

أرقام في العلاقات الروسية الأفريقية.. تبادل تجاري تجاوز 20 مليار دولار

أول إمبراطور يدرس في الخارج.. قصة تنصيب ناروهيتو لإمبراطورية اليابان

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بعد إدراجه بـ"جدول المخدرات".. تعرف على مخدر الجوكر

بعد إدراجه بـ"جدول المخدرات".. تعرف على مخدر الجوكر

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