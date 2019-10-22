قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن حركة الإقلاع والهبوط داخل صالات السفر والوصول تسير بشكلها الطبيعي بمختلف مباني الركاب بالمطار، ولا توجد أي تأخيرات بالرحلات التي تقلع وفقا لجداول تشغيلها، باستثناء بعض رحلات شركة "مصر للطيران" التي جرى تأخيرها بسبب تأخر وصول الركاب جراء الأمطار الغزيرة.

وأضافت المصادر لــ"الوطن"، أن شركة ميناء القاهرة الجوي قررت إغلاق صالة الوصول الداخلي رقم 2 بمبني الركاب رقم 1، المعروف بالمطار القديم، بسبب تراكم مياه الأمطار الغزيرة داخل الصالة، بسبب انخفاض الصالة عن الأرض بعدة أمتار.

وأكدت أنه جرى تحويل 3 رحلات داخلية إلى صالة 3 وصول بالمبنى، كما تولى فريق من الصيانة شفط مياه الأمطار بالعربات المخصصة لذلك، وفتح بالوعات صرف المياه.

وأشارت المصادر إلى أن جميع أجهزة المطار داخل مختلف الصالات تعمل بشكل منتظم، ولا يوجد أي تأخير بالرحلات سواء مع شركات الطيران أو الجهات العاملة بالمطار، علاوة على انتظام حركة الإقلاع والهبوط.