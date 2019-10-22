تواصل عمليات شفط مياه الأمطار بالطرق الرئيسية في بلبيس

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عمليات شفط مياه الأمطار بعدد من الطرق الرئيسية والشوارع بمدينة بلبيس، والتأكد من انتظام عمليات إزالة أي تجمعات للمياه لضمان عدم إعاقة الأمطار للحركة المرورية، وذلك بعدما تعرضت مدينة بلبيس منذ قليل لهطول أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة صاحبها نشاط ملحوظ في حركة الرياح وانخفاض درجات الحرارة.

حرص المحافظ على تفقد عدد من الشوارع بالمدينة للإشراف بنفسه على أعمال شفط وسحب تجمعات مياه الأمطار بمعرفة سيارات الكسح التابعة لرئاسة المركز وشركة مياه الشرب والصرف الصحي

ووجه برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، مشددا على ضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية للتأكد من كفاءة الصرف الصحي والبالوعات وجاهزية سيارات الكسح اللازمة للتخلص من رفع مياه الأمطار في الشوارع والطرق الرئيسية، وكذلك صيانة أعمدة الإنارة، والتأكد من عدم وجود أسلاك مكشوفة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.