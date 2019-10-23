مصادر: قرار "إجازة الجامعات والمدارس" يشمل الطلاب والعاملين

أكدت مصادر حكومية أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إقرار اليوم الأربعاء إجازة رسمية، يشمل الطلاب والعاملين في المدارس والجامعات.

كان "مدبولي" قرر تعطيل العمل بجميع مدارس وجامعات محافظات القاهرة الكبرى اليوم الأربعاء، بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار أكثر شدة من التي سقطت اليوم في محافظات القاهرة الكبرى.

وشهدت عدد من محافظات الجمهورية أمطارا غزيرة تسببت في تكوين تجمعات من المياه أدت إلى أزمة مرورية، كما توفيت طفلة إثر إصابتها بصعق كهربائي بسبب الأمطار بمدينة العاشر من رمضان.

وأكد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن المحافظات الشمالية ستشهد سقوطا كثيفا للأمطار، وهي الأكثر تأثرا بموجة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد، حيث ستسقط عليها الأمطار بعد فترة صيام طويل منذ بداية فصل الخريف في 23 سبتمبر، وقد بدأت منذ مساء أمس على العديد من محافظات سواحل البحر المتوسط وسيوة ومطروح.

وأضاف شاهين، خلال لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز"، أن محافظة الإسكندرية شهدت أمطارا متوسطة منذ مساء أمس وصباح اليوم، ومن المتوقع زيادة فرص سقوط الأمطار الفترة المقبلة على مدار الثلاثة أيام المقبلة لمدة ساعة على القاهرة ومحافظات شمال الدلتا، مع انخفاض درجات الحرارة، حيث ستصل درجة الحرارة ما بين 28- 29 درجة، في حين أن درجات الحرارة في المحافظات الجنوبية ستكون ما بين 31-32 على محافظات الصعيد، وهذا يمثل انخفاضا ما بين 8-9 درجات.