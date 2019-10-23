قال السفير نبيل العرابي، سفير مصر السابق في موسكو، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقمة "الروسية - الأفريقية" بـ"سوتشي" تعكس محورية مصر بالمنطقة وثقلها جغرافيا وسياسيا.

وأضاف العرابي، خلال استضافته ببرنامج "هنا العاصمة"، أمس، والمذاع على فضائية CBC، أن مجالات التعاون بين روسيا والدول الأفريقية هي مجالات غير نهائية، يعكسها حضور 3 الآف خبير من الجانبين خلال القمة، لبحث التعاون الاقتصادي والتجاري والتكنولوجي والصحة والتعليم، مؤكدا أن مصر تتجه حاليا نحو أفريقيا بأسلوب مختلف عبر انتهاج الأسلوب الاقتصادي والمصلحة المتبادلة.