صور.. السيطرة على حريق 700 طن قش أرز في بيلا

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة كفر الشيخ، اليوم، من السيطرة على حريق هائل نشب في قش الأرز، على مساحة أكثر من نصف فدان في أرض زراعية بقرية روس الفرخ التابعة لمركز بيلا.

وتبين أن الحريق شب بقش الأرز على مساحة 30 قيراطا بمتوسط حجم البالات بما يعادل 700 طن قش أرز، وفقا لبيان صادر عن مركز بيلا.

وكان رئيس مدينة بيلا، تلقى بلاغا من عمليات المحافظة، يفيد بإبلاغهم من أحد أهالي القرية عن نشوب حريق هائل على مساحة كبير من الأرض، وأجرى الاتصالات بقوات الدفاع المدني ومركز شرطة بيلا للعمل على الاستعدادات اللازمة لمواجهة الحريق، ووجه التنفيذيين بالتحرك على الفور، إلى مكان الحريق.

تمكنت القوات من السيطرة عليه قبل امتداده الأراضى المجاورة، وتحرير محضر بالواقعودة.

ووجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، بمعرفة أسباب الحريق، وتطبيق القانون على المخالف وعمل محضر بيئة مشدد له، موجهاً بالتصدي بكل قوة لظاهرة حرق قش الأرز بقرى مراكز المحافظة، وتوقيع أقصى غرامة على كل من يهدد الصحة العامة للمواطنين.