طارق علام يبكي بسبب أب مريض يسعى لتسليم أولاده لدار رعاية

بكى الإعلامي طارق علام، خلال عرضه تقريرا عن أب مريض، معرض للموت، يسعى لتسليم أولادة لدار رعاية، بعد أن تركتهم والدتهم، وإصابة الأب بمرض الدرن.

وقال علام، خلال تقديمه لبرنامجه "هو ده"، والمذاع على فضائية "المحور"، إن سبب سعي الأب لتسليم أولاده لدار رعاية أن والدتهم تركتهم، ولم يستطع أحد الوصول إليها منذ سنوات، وأن الوالد جرى إيداعه بإحدى مستشفيات الصدر بسبب معاناته من "درن شديد" لزم مكوثه في المستشفى لحين تحسن حالته.

وقال الوالد إنه يعاني من مرض شديد في صدره: "كل اللي عايزه أني أحطهم في مركز رعاية، لأني ممكن أروح أموت".