طارق علام عن طلعت زكريا: "سألته خرجت من المرض إزاي قالي قولت يارب"

نعى الإعلامي طارق علام صديقه الفنان الراحل طلعت زكريا والذي رحل عن عالمنا أمس وذلك خلال حلقة الثلاثاء من برنامج "هو ده" المذاع عبر فضائية "المحور".

وقال علام إن الفنان الراحل شاركه في بطولة فيلمه "أجندة حمراء" وأنه كان يملأ مكان التصوير ابتسامة وطيبة.

وتابع: "قابلته عدة مرات وتعرض للموت أكتر من 10 أو 15 مرة ودخل للنفق المظلم في المرض ورجع بمعجزة ولما قابلته بعدها قولت له عملت إيه قالي كنت بقول يارب".

وقدم علام العزاء لأسرته ومحبيه مشيرًا إلى أن زكريا قدم فيلم يعتبره من أهم أفلام السينما المصرية "طباخ الرئيس" رغم كونه ليس من نجوم الصف الأول والبطولة المطلقة.

وغيّب الموت الفنان طلعت زكريا أمس عن عمر ناهز 59 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

وولد الفنان الراحل في 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وفى سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى دخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا، قبل أن يتم نقله صباح اليوم إلى المستشفى لوضعه تحت الرعاية الطبية الخاصة، لتصعد روحه إلى بارئها عصرا.