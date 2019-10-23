شهدت محافظة بورسعيد أمطار غزيرة، صاحبها رعد وبرق وانخفاض في درجات الحرار فجرًا، ومستمرة حتى الآن، الأمر الذي تسبب في تجمعات مياه الأمطار في الشوارع الفرعية للرئيسية ودخلت سلالم العمارات، كما دخلت الأمطار من أسقف المنازل الخشبية بحي العرب، فما شهدت المدارس غياب عدد كبير من الطلاب.

وأعلنت الصفحة الرسمية لمدرسة راهبات الفرنسيسكان، أنه نظرا للظروف الجوية المفاجئة تقرر تعطيل الدراسة بالمدرسة اليوم الأربعاء، "حرصا على سلامة الطالبات وحفاظا عليهم".

وأكد مصدر مسؤول في ميناء الصيد البحري ببورسعيد إغلاق الميناء حتى انتهاء حالة الطقس السيئة التى تمر بها البلاد، موضحًا أن مراكب الصيد دخلت الميناء عصر أمس وتم تحذير الصيادين من الصيد بشكل فردي أو بالمراكب الخشبية، لارتفاع الموج إلى 6 أمتار مما يشكل خطورة على حياتهم.