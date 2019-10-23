أصدر الدكتور يسري بيومي، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، تعليماته لقيادات المديرية ومديري المستشفيات، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات المحافظة، تحسبا لحدوث سيول أو أي تغيرات جوية، والتعامل الفوري مع أي طارىء.

وشدد وكيل الصحة، على مديري المستشفيات، بمراجعة أرصدة فصائل الدم ومشتقاته، وضرورة توافر جميع أدوية الطوارئ والمستلزمات، ومضاعفة الأطقم الطبية وضرورة تواجد المدير أو نائبه على مدار 24 ساعة، معلنا أنه سيجري متابعة المستشفيات عن طريق غرفة طوارئ المديرية.

وتعرضت اليوم، مدن ومراكز محافظة البحيرة، لموجة من الأمطار الغزيرة المصحوبة ببرق ورعد، وانتشرت تجمعات مياه الأمطار في الشوارع، خاصة المناطق المنخفضة بالمدن ومداخل القرى، في الوقت الذي كثفت فيه الوحدات المحلية بالمدن، جهودها للتعامل مع تراكمات المياه بالشوارع، ورفعها لتيسير حركة المواطنين والمرور، من خلال كسح مياه الأمطار بسيارات الوحدات المحلية، تحت إشراف رؤساء المدن.