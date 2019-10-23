الرئيس التونسي: ما حدث في تونس هو ثورة حقيقية بأدوات الشرعية ذاتها

قال الرئيس التونسي قيس سعد، إن ما يعيشه التونسيون اليوم، أذهل العالم بأثره، لأن الشعب التونسي استنبط طرقًا جديدة كاحترام كامل للشرعية لم يسبقه إليها أحد.

وأضاف "سعد"، خلال جلسة تنصيبه رئيسًا لتونس وحلف اليمين الدستوري، إن ما حدث في تونس هو ثورة حقيقية بأدوات الشرعية ذاتها، كما أنها ثورة ثقافية غير مسبوقة أيضًا، فالثورات الثقافية ليست كتبًا تُنشر بل هي وعي جديد يتفجر بعد سكون ظاهر وانتظار طويل، فهي لحظة تاريخية يتغير فيها مسار التاريخ بوعي الشعب بأنه قادر على تغيير مساره في الاتجاه الذي يريد.

وتابع "سعد"، إنه استعصى على الكثيرين في تونس والعالم بأسره فهم هذه اللحظة التاريخية، ولا شك أنهم سيدرسون المثال التونسي لمؤسسات البحوث والدراسات، كما أنه لا شك أنهم سيراجعون عديد المفاهيم التي استقرت في الفكر السياسي منذ عشرات العقود.