أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تواجد جميع الأجهزة التنفيذية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لاستكمال عمليات شفط تجمعات مياه الأمطار على الطرق ومن الشوارع بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك بعد أن تعرضت مدن المحافظة لموجه طقس غير مستقر وهطول أمطار غزيرة.

أعطى المحافظ تعليمات مشددة لرئيس مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي للدفع بسيارت كسح المياه في المناطق التي تشهد تجمعات كبيرة من مياه الأمطارن لرفعها فوراً وتهيئة الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ انتقلت سيارات شفط المياه والبالغة 5 سيارات وجرار والتابعة لمركز الزقازيق وحي أول وثان و شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتوجه إلى مناطق مطلع كوبري الزراعة – ميدان المحطة – موقف الأحرار – نفق أبو الريش – الصاغه – كوبري شرويدة – موقف ميت غمر – لرفع تجمعات المياه بتلك المناطق والعمل على إعادة انتظام الحركة المرورية للسيارات والماره.

وتواصل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء تلقي أي استغاثات للتعامل مع الأثار الناتجة عن حالة عدم استقرار الأحوال المناخية.