تحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن زيارة وفد كويتي رفيع المستوى لمصر برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصُباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، والوفد الوزاري والتجاري المرافق له، ونتائج الزيارة التي تضمنت مباحثات مُوسعة شملت توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بشأن زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر.

وأوضح مدبولي خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي أنّ الجانب الكويتي أكد حرصه على تعزيز وزيادة الاستثمارات الكويتية في السوق المصري من خلال الاستفادة من الفرص الواعدة، لافتا إلى حرص الوفد على الاطلاع على مختلف الفرص في العديد من القطاعات التنموية المختلفة بمصر، سواء في إقامة المشروعات القومية الكبرى، أو الأراضي المطروحة للاستثمار الصناعي عبر الخريطة الصناعية الموحدة، والتعاون المثمر مع صندوق مصر السيادي، بما يمتلكه من أصول وممتلكات، أو من خلال التعاون عبر المشاركة في برنامج الطروحات الحكومية.

وأكد رئيس الوزراء أنّ الزيارة شهدت توقيع اتفاقات لتمويل المرحلة الثانية من برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، بقيمة تقترب من المليار دولار على مدار 3 سنوات حتى 2022، واستكمال مشروع طريق (النفق – شرم الشيخ) بقيمة 86 مليون دولار، وتشجيع الاستثمار المباشر بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالكويت.