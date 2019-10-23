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ضبط مرتكب واقعة اختطاف طفل بالشرقية ومطالبة أهليته بدفع 2 مليون جنيه

ضبط مرتكب واقعة اختطاف طفل بالشرقية ومطالبة أهليته بدفع 2 مليون جنيه

فيديو.. BMW توضح طريقة تعامل قائد السيارة مع المساعد الذكي

فيديو.. BMW توضح طريقة تعامل قائد السيارة مع المساعد الذكي

64 سيارة كسح تتعامل مع آثار موجة الأمطار في البحيرة

64 سيارة كسح تتعامل مع آثار موجة الأمطار في البحيرة

المفتي: تجديد الخطاب الديني قضية مشتركة بين الدين والإعلام والثقافة

المفتي: تجديد الخطاب الديني قضية مشتركة بين الدين والإعلام والثقافة

"إم جي" تطلق أيقونتها الرياضية "MG HS" فئة "SUV"

"إم جي" تطلق أيقونتها الرياضية "MG HS" فئة "SUV"

جار الطفل ضحية "أمطار الغربية": كان يسير وراء والدته ولم تستطع إنقاذه

جار الطفل ضحية "أمطار الغربية": كان يسير وراء والدته ولم تستطع إنقاذه

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رسائل السيسي في القمة الأفريقية الروسية: دعوة للسلام وتأكيد على الإصلاح

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"مارينا بقت في شيراتون".. شابان يلعبان "بينج بونج" تحت الأمطار والزحمة

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