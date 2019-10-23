أعرب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن بالغ حزنه لوفاة التلميذة مروة الصادق عبد المجيد، والمُقيدة بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة الشهداء التابعة لإدارة العاشر من رمضان التعليمية، والتي توفيت بعد عصر أمس الثلاثاء، صعقاً بالكهرباء أثناء هطول أمطار غزيرة بمدينة العاشر من رمضان.

كما أعرب المحافظ عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة التلميذه داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته. وكان محافظ الشرقية قد أناب رمضان عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد كمال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، للمشاركة في تشييع جثمان شهيدة الأمطار وتقديم واجب العزاء والمواساة للأسرة، وتلبية كافة احتياجاتها .