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رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأحوال الجوية بالبحر الأحمر

رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأحوال الجوية بالبحر الأحمر

اشتعال النيران في عمود كهرباء بمطروح بسبب الأمطار

اشتعال النيران في عمود كهرباء بمطروح بسبب الأمطار

الدفع بـ 10 سيارات إضافية لشفط مياه الأمطار من نفق العروبة

الدفع بـ 10 سيارات إضافية لشفط مياه الأمطار من نفق العروبة

وزير الري: نقص المياه يتسبب في الهجرة وظهور الجماعات المتشددة

وزير الري: نقص المياه يتسبب في الهجرة وظهور الجماعات المتشددة

تعرف على خطة كفر الشيخ لمواجهة السيول.. والدراسة مستمرة غدا

تعرف على خطة كفر الشيخ لمواجهة السيول.. والدراسة مستمرة غدا

أمطار رعدية وسيول غدا.. و"الأرصاد" توجه رسالة للمواطنين والمسؤولين

أمطار رعدية وسيول غدا.. و"الأرصاد" توجه رسالة للمواطنين والمسؤولين

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شلل مروري في القاهرة والجيزة.. و"المرور" تنصح بالابتعاد عن الكثافات

شلل مروري في القاهرة والجيزة.. و"المرور" تنصح بالابتعاد عن الكثافات

طقس 72 ساعة: أمطار غزيرة حتى الجمعة.. وانخفاض الحرارة لـ 20 درجة

طقس 72 ساعة: أمطار غزيرة حتى الجمعة.. وانخفاض الحرارة لـ 20 درجة

شوارع بالقاهرة تغرق في "شبر ميه".. ومصدر بالمحافظة: كمية المطر كبيرة

شوارع بالقاهرة تغرق في "شبر ميه".. ومصدر بالمحافظة: كمية المطر كبيرة

حمل تلميذته من الكرسي المتحرك إلى السبورة.. "ممدوح" معلم بدرجة أب

حمل تلميذته من الكرسي المتحرك إلى السبورة.. "ممدوح" معلم بدرجة أب

أرقام في العلاقات الروسية الأفريقية.. تبادل تجاري تجاوز 20 مليار دولار

أرقام في العلاقات الروسية الأفريقية.. تبادل تجاري تجاوز 20 مليار دولار

أول إمبراطور يدرس في الخارج.. قصة تنصيب ناروهيتو لإمبراطورية اليابان

أول إمبراطور يدرس في الخارج.. قصة تنصيب ناروهيتو لإمبراطورية اليابان

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