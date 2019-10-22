تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر تساقط الـ "بَرَد" على مدينة العاشر من رمضان.

واستعرض موثق المقطع سقوط كميات كبيرة من البَرَد على طريق "مصر - الإسماعيلية" الصحراوي بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

وكانت المدينة شهدت هطول أمطار غزيرة مساء اليوم ما أدى لتعطيل الحركة المرورية وانقطاع الكهرباء.

https://www.facebook.com/eltagmo3elkhameseg/videos/559237737952931/?t=8

وشهدت عدد من محافظات الجمهورية أمطارا غزيرة تسببت في تكوين تجمعات من المياه أدت إلى أزمة مرورية، كما توفيت طفلة إثر إصابتها بصعق كهربائي بسبب الأمطار بمدينة العاشر من رمضان.

وأكد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن المحافظات الشمالية ستشهد سقوطا كثيفا للأمطار، وهي الأكثر تأثرا بموجة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد، حيث ستسقط عليها الأمطار بعد فترة صيام طويل منذ بداية فصل الخريف في 23 سبتمبر، وقد بدأت منذ مساء أمس على العديد من محافظات سواحل البحر المتوسط وسيوة ومطروح.