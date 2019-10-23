أعلن الدكتور أشرف فهمي، مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، عن تحديث جميع برامج التدريب بما يسهم في تكوين إمام عصري مستنير ملم بقضايا العصر، بحسب بيان له اليوم.

وتضمنت البرامج التدريبية الثقافية الإسلامية، وتضم كتاب قواعد الفقه الكلية، وكتاب مفاهيم يجب أن تصحح، وكتاب بناء الشخصية الوطنية، كما تضمنت البرامج اللغة العربية قواعد وأساليب، إضافة إلى علوم الحديث ويشمل مختارات من كتاب نزهة النظر لابن حجر العسقلاني، وأخيرا علوم القرآن ويشمل مختارات من كتابي "الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، ومناهل العرفان للزرقاني" .

وأوضح فهمي أن تلك التحديثات إضافة إلى البرامج والمحاضرات التثقيفية في علوم النفس والاجتماع والحاسب الآلي، واللغات الأجنبية، ومفاهيم الأمن القومي.