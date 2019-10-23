ممثلة لبنانية تنشر فيديو لقبلة من عنصر في الجيش لطفل في المظاهرات

نشرت الممثلة اللبنانية، ملكة جمال لبنان للمغتربين في 2010، مقدمة البرامج، دانييلا رحمة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو التقطته بنفسها يوثق لحظة مؤثرة بين عنصر من الجيش اللبناني وطفل في جل الديب "إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء المتن في محافظة جبل لبنان"، ووسط تصفيق المتظاهرين، حمل العنصر الطفل الذي يشارك مع ذويه في "ثورة الشعب"، وقبّله بشدة.

ولاقى الفيديو تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل، خصوصا بعد توثيق عدد من اللحظات المؤثرة لعناصر الجيش اليوم، وفقا لما ذكرته قناة "إل بي سي" اللبنانية.

ويشهد لبنان منذ الخميس الماضي، مظاهرات حاشدة غير مسبوقة في تاريخ البلاد على خلفية قضايا معيشية ومطلبية، شارك فيه عشرات الآلاف من المواطنين من مختلف الأعمار من شمال البلاد حتى جنوبها مروراً ببيروت.