قرر وزير التربية والتعليم العالي اللبناني، أكرم شهيب، تعليق الدراسة في عموم البلاد اعتبارا من غد الأربعاء وحتى إشعار آخر، وذلك جراء الاستمرار في إغلاق الطرق الناجم عن التظاهرات الحاشدة التي يشهدها لبنان.

وكان وزير التعليم، قد أصدر في وقت سابق اليوم، قرارا باستئناف العملية الدراسية بصورة طبيعية واعتيادية اعتبارا من صباح الغد، مؤكدا أن هذا القرار لم ينطلق من أي خلفية سياسية أو أي نية للتضييق على التحركات الشعبية التي تشهدها البلاد.

وتشهد العديد من الطرق الرئيسية والفرعية في لبنان انقطاعا جراء الاحتجاجات الحاشدة والتظاهرات، إلى جانب قيام المحتجين في بعض المناطق بوضع عوائق أمام حركة السير بغية غلق الطرق.

وكانت القوى الأمنية والعسكرية قد شرعت في فتح العديد من الطرق الرئيسية والفرعية المغلقة، ابتداء من ساعات الصباح الأولى في فترات انخفاض أعداد المتظاهرين، لتسهيل حركة السير والمرور، لا سيما بعد أن دعا القائمون على قطاعات الوقود والمخابز والمواد الغذائية والتموينية إلى فتح الطرق لاستمرار تزويد المحطات والمحال والمخابز بالمواد الغذائية والاستراتيجية منعا لحدوث أية أزمات.