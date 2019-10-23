كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين زعيم حزب "أزرق- أبيض" بيني جانتس بتشكيل الحكومة، بعد فشل نتنياهو بذلك.

أصبح رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، ثالث رئيس وزراء في البلاد، يفشل في تشكيل حكومة.

ويعتبر نتنياهو أول رئيس وزراء مكلف،يفشل بتشكيل الحكومة بعد إجراء الانتخابات مباشرة، حيث أنّ بيريس وليفني، فشلا في ظل وجود الكنيست (البرلمان)، حيث أنهما كُلفا بتشكيلها (الحكومة) في أعقاب إسقاط حكومتين سابقتين، وليس بعد إجراء انتخابات.

وطلب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، مساء اليوم، من قائد الأركان السابق بيني جانتس تشكيل حكومة لإخراج البلاد من أطول مأزق سياسي في تاريخها.

وقال ريفلين أمام وسائل الإعلام إنه يتعين على الأحزاب السياسية تقديم "تنازلات"، بينما وعد جانتس بـ"محاولة تشكيل حكومة اتحاد ليبرالي".