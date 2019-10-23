تنشر "الوطن" في عددها الصادر غداً، ملف خاص بعنوان، ""بي بي سي.. شبكة التحريض ضد مصر"، ترصد فيه جرائم الهيئة البريطانية: تدعم "الإخوان الإرهابية" ضد إرادة الشعب المصري.. ودعم هاشتاجات معادية، وصفت الإرهابي هشام عشماوي بـ"المعارض".. وخبراء: القناة هي المعلم الأكبر لـ"الجزيرة" القطرية.

وتقرأ أيضا.. "توابع الأمطار".. طوارئ في مرور القاهرة والجيزة.. ومسؤول: اوناش لسحب السيارات المعطلة.. وإغلاق "الإقليمي"، الحكومة استعدت لمواجهة المياه الغزيرة ومخاطر السيول و"التنمية المحلية": اتخذنا تدابير بالمحافظات لتفادي ما حدث في العاصمة.