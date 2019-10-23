السيسي يصدر قرارين بشأن جامعتي بدر والدلتا للتكنولوجيا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً بإضافة 7 كليات جديدة إلى جامعة بدر بالقاهرة، تتضمن تخصصات نوعية فريدة وهي كليات الطب البشري والطب البيطري والعلوم الصحية التطبيقية والتكنولوجيا الحيوية والحقوق والإنسانيات والعلوم الاجتماعية والسياسة والعلاقات الدولية.

كما أصدر الرئيس، قرارا بإضافة كلية الطب البشري إلى جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، على أن يكون بدء الدراسة بالكلية في موعد أقصاه سبتمبر 2022 مقروناً بإنشاء المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على المنشآت وبرنامج التشغيل، وإلا ألغي ترخيص إنشائها.

ونشرت الجريدة الرسمية، القرار اليوم، وللاطلاع عليه اضغط هنا.