اللبنانيون يواصلون التظاهر ضد الحكومة لليوم السابع على التوالى «أ.ف.ب»

دخلت الاحتجاجات فى لبنان، اليوم، يومها السابع على التوالى، وسط دعوات المتظاهرين إلى إضراب عام فى جميع أنحاء البلاد، فى وقت لا تزال فيه الحياة العامة والمرافق معطلة منذ أسبوع.

ودعا المتظاهرون اللبنانيين كافة للمشاركة فى الإضراب، والنزول إلى الشوارع، فى محاولة للضغط على رموز السلطة فى البلاد من أجل الرحيل.

وأكد الجيش اللبنانى، اليوم، دعمه ووقوفه إلى جانب المتظاهرين والمحتجين فى «مطالبهم المعيشية المحقة»، مشدداً على أنه يلتزم بحماية حرية التعبير والتظاهر السلمى والدفاع عن لبنان أرضاً وشعباً، بعيداً عن إغلاق الطرق والتضييق على المواطنين ومحاولات البعض لاستغلال التظاهرات للقيام بأعمال شغب.

وذكر الجيش، فى بيان وجَّهه إلى المتظاهرين: «نفتح الطرق لأجلكم ولأجل تسهيل وصول الحاجات الأساسية للمواطنين من مواد طبية وغذائية ومحروقات وغيرها»، مضيفاً: «جنودنا منتشرون على كل الأراضى اللبنانية على مدار الساعة لمواكبة تحرككم السلمى وحمايتكم فى هذه المرحلة الدقيقة، وهم بين أهلهم».

وذكرت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام، اليوم، أن السلطات القضائية أصدرت قراراً اتهمت فيه رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، عضو مجلس النواب الحالى، نجيب ميقاتى، بارتكاب جريمة الإثراء غير المشروع مع نجله وشقيقه.

وفى أول تعليق على الاحتجاجات فى لبنان، أعلن رئيس البرلمان اللبنانى، نبيه برى، اليوم، أن الظرف الراهن ملائم لقيام الدولة المدنية، وإقرار قانون انتخابات يعتمد النسبية.

البطريرك يدعم الاحتجاجات.. و"برى": الظرف ملائم لـ"دولة مدنية"

وأعلن البطريرك المارونى، بشارة الراعى، اليوم، دعمه للاحتجاجات، ودعا لتشكيل حكومة جديدة.

وأعرب «الراعى»، فى مستهل الاجتماع الاستثنائى لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك فى لبنان، عن أسفه «لأن الناس ليس لديهم الثقة بالدولة ولا بالمسئولين، وإنما لديهم الثقة بالكنيسة».

وأكد رؤساء الكنائس أن الإصلاحات خطوة مهمة، لكنها تتطلب تغيير الفريق الوزارى.