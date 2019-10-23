ألقى وزير التربية والتعليم، محاضرة تحت عنوان "تنفيذ إصلاحات طموحة لتحسين تعلم الطلاب: محادثة بين مسؤولي البنك الدولي ووزير التعليم المصري"، وذلك بمقر البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن.

واستعرض الوزير، خلال المحاضرة نظام التعليم المصري الجديد، الذي يموله البنك الدولي جزئيًا في إطار مشروع إصلاح التعليم المصري، إضافة إلى التحديات التي يواجهها تنفيذ مشروع إصلاح التعليم.

واستطرد: "نظام التعليم 2.0 هو مجموعة طموحة من الإصلاحات التي تعتمد على المناهج الدراسية القائمة على الكفاءة والتركيز على المتعلم".

من جانبه أكد السيد خايمي سافيدرا تشاندوفي، المدير العام لقطاع التعليم بالبنك الدولي، أن مصر تخوض عملية إصلاح تحولي في مجال التعليم، "وهو تحول حقيقي لأنه يتعلق بتغيير العقليات والمفاهيم".

وأضاف تشاندوفي أن مصر تسير على خطى نقل نظام التعليم نحو التعلم للحياة وليس من أجل شهادة؛ "هذا هو ملخص ما يقوده وزير التعليم، للتأكد من أن هذا النظام التعليمي يدور حول التعلم، ويتيح للطلاب المهارات والكفاءات التي يحتاجونها حقًا للحياة، وليس فقط للحصول على وظيفة، مؤكدا أن هذا مثال حقيقي لثورة حقيقية في التعليم.

وفي ذات السياق، عقب السيد أندرياس بلوم، مدير قطاع الممارسات العالمية للتعليم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى البنك الدولي، على محاضرة وزير التعليم المصري قائلًا: "نقاش ملهم بشكل كبير حول الإصلاح المثير للإعجاب والسريع في مصر في مجال التعليم. هذه التحسينات في التعلم ليست سهلة ولكنها ضرورية لرخاء الشباب المصري في المستقبل".

تأتي هذه المحاضرة على هامش اجتماعات البنك الدولي السنوية والتي تقام بالعاصمة الأمريكية واشنطن.