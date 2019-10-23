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مصرع طالب صعقه عامود إنارة نتيجة لمياه الأمطار في الدقهلية

مصرع طالب صعقه عامود إنارة نتيجة لمياه الأمطار في الدقهلية

والد ضحية الأمطار: بنتي فضلت نص ساعة ميتة تحت المياه مش عارف أخرجها

والد ضحية الأمطار: بنتي فضلت نص ساعة ميتة تحت المياه مش عارف أخرجها

أمطار رعدية غزيرة بدمياط قبل قليل.. واستمرار إغلاق بوغاز عزبة البرج

أمطار رعدية غزيرة بدمياط قبل قليل.. واستمرار إغلاق بوغاز عزبة البرج

"إشاعات إشاعات" يقدم عروضه مجانا بمركز سعد زغلول الثقافي الأحد

"إشاعات إشاعات" يقدم عروضه مجانا بمركز سعد زغلول الثقافي الأحد

نشرة التوظيف.. وظائف بالبنوك العربية وشركات الاتصالات وجهات حكومية

نشرة التوظيف.. وظائف بالبنوك العربية وشركات الاتصالات وجهات حكومية

استشاري التغذية: شوربة العدس مش بتدفي في الشتاء.. كلوا سمك

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"هود ميهزوش مطر".. صاحب الصورة الشهيرة: قلت أشرب سيجارة وأروق على حالي

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المرور والصرف الصحي.. إليك أرقام الاستغاثات والإبلاغ عن تجمعات الأمطار

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