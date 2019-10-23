تقدم صادق عبد المجيد، والد الطفلة "مروة"، التي توفيت صعقًا بالكهرباء بسبب الأمطار، بشكوى وبلاغ للنائب العام ضد قناة "الجزيرة" القطرية، بعد أن قامت القناة بتصوير جنازة ابنته دون الحصول على إذن منه.

وأضاف "عبد المجيد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، الذي يُعرض على شاشة "المحور"، أنه لا يمكن أن يقبل أن تقوم قناة معادية لمصر بعرض الواقعة من الأساس أو التحدث في وفاة أبنته أو عرض أي مشهد من جنازتها، مستطردًا: "عمر العدو ما هيبقى حبيب حتى لو عائلتي كلها ماتت"، كما ذكر أن بعض القنوات المشبوهة حاولت التسجيل معه، ولكنه رفض لأنها حاولت تلقينه بما يقوله.

وتابع: "أنا طردت القنوات دي لأنهم استغلوا الواقعة، الرئيس السيسي حبيبي وكلنا شايفين إنجازاته، وبقوله يجيب حق بنته وبنتي، وبنتي مش أقل جندي بيموت، بنتي شهيدة".