كشف صادق عبد المجيد، والد الطفلة "مروة"، التي توفت صعقًا بالكهرباء بسبب الأمطار تفاصيل الواقعة، حيث ذكر إن ابنته عادت من المدرسة وذهبت مع صديقاتها إلى الدرس، وبعدها ساءت الأحوال الجوية وسقطت أمطار غزيرة على القاهرة.

وأضاف "عبد المجيد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة"، الذي يُعرض على شاشة "المحور": "زميلتها جات بتقول إلحقوا مروة تحت المياه، جينا ندخل المياه قالوا المياه مكهربة واللي هيدخل هيموت، عرفت إن بنتي خلاص ماتت كلمت الشرطة يفصلوا التيار عشان أدخل أجيبها، وبنتي فضلت لمدة نص ساعة ميتة تحت المياه مش عارف أخرجها".

وتابع "طلبنا لودر من الأهالي وبعد إخراجها، وفي نفس الوقت فصلوا الكهرباء ووصلت سيارة البوكس، وسيارة البوكس أخدتنا للمستشفى، وقسم العاشر من رمضان وقف معايا وقفة جامدة"، موضحًا أن الواقعة وقع بالقرب من المنزل.

وواصل "عزاء ابنتي كان بعيدًا عن المنزل، لأن بوابة المنزل بها كهرباء، وعمود الكهرباء أدى إلى كهربة المياه والمنزل، والدة الطفلة لا حول لها ولا قوة، أنا وهي وأختها بنصوت، وبنتي بتعرف تعوم ولكن الكهرباء منعتها".