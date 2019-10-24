يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء قد تمتد إلى شمال الصعيد وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال البلاد والرياح شمالية غربية معتدلة.

وشهدت البلاد سقوط كميات كبيرة من الأمطار وصلت إلى حد السيول، منذ أول أمس الثلاثاء، ما أدى إلى سقوط مصرع 9 أشخاص -حتى الآن، وتعطيل حركة السير في عدد من الميادين والشوارع الرئيسية، وتراكمات لمياه الأمطار.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 20 25

شبين الكوم 19 25

طنطا 19 24

دمنهور 19 23

الإسكندرية 19 22

بلطيم 19 22

مطروح 18 23

بورسعيد 19 26

دمياط 19 26

الزقازيق 20 26

الإسماعيلية 20 26

السويس 21 27

العريش 19 27

شرم الشيخ 22 31

الغردقة 22 31

مرسى علم 21 32

الفيوم 20 25

بني سويف 20 26

المنيا 20 27

أسيوط 20 27

سوهاج 21 28

قنا 21 29

الأقصر 21 30

أسوان 22 31

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 26 37

المدينة 22 36

الرياض 22 36

المنامة 29 35

أبو ظبي 26 36

الكويت 23 36

دمشق 10 23

بيروت 22 26

عمان 12 23

القدس 16 22

غزة 19 26

بغداد 19 26

مسقط 26 32

صنعاء 08 24

الخرطوم 27 37

طرابلس 19 29

تونس 16 22

الجزائر 14 19

الرباط 09 22

نواكشوط 25 34