9 وفيات وتعطيل دراسة وغرق بالشوارع.. توابع 48 ساعة أمطار

أمطار غزيرة، وشوارع تغطيها المياه وحالات وفاة وإعلان تعطيل الدراسة وزحام مروري.. تلك كانت صورة الأجواء في مصر خلال الـ48 ساعة الماضيين، والتي قد تستمر اليوم بحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد.

وتستعرض "الوطن" أبرز ملامح الطقس السيئ الذي ضرب عدة محافظات في مصر بينها القاهرة، منذ أول زوأمس في التقرير التالي:

بسبب الأمطار.. الحكومة لأهالي الدلتا: لا تخرجوا الجمعة المقبل إلا للضرورة

ناشد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، المواطنين بمحافظات الدلتا بعد الخروج من المنازل يوم الجمعة، إلا للضرورة.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على شاشة "صدى البلد"، أن هيئة الأرصاد أبلغت مجلس الوزراء أنه من المتوقع أن تهطل أمطار غزيرة يوم الجمعة على محافظات الدلتا، "يا ريت أي حد مش محتاج يخرج من بيته في شيء ضروري ما يخرجش يوم الجمعة، عشان لو حصل ونزلت الأمطار بأكثر من المتوقع تقدر الأجهزة التنفيذية تحرك عربات الشفط بعيدا عن الازدحام المروري".

تعطيل الدراسة ببعض مدارس كفر الشيخ اليوم

أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، أن هناك طالبا بالصف الثاني الإعدادي توفي صعقًا بالكهرباء بسبب مياه الأمطار الغزيرة التي سقطت على المحافظة، موضحة أن الواقعة بالكامل كانت خارج المدرسة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، على شاشة "mbc مصر".

وأضافت "كشك" أن الطالب المتوفى كان غائبًا من المدرسة وكان ذاهبًا للزراعة وهو يقود حمارًا وتعرض لصاعق كهرباء من أحد الأعمدة وتوفي في الحال، موضحًة أن الدراسة ستظل معطلة في بعض المدارس اليوم الخميس في كفر الشيخ لعمل الإجراءات الإصلاحية للمدارس.

وفاة رجل وابنته في مجرى سيل بوسط سيناء

أدت السيول القوية التي ضربت جبل وحظيرة ومزارع بجبل يلق بمركز الحسنة بوسط سيناء إلى تحطم السدود الرملية الحاجزة للمياه بتلك المناطق، ما أدى إلى تجريف بعض البيوت التي توجد بتلك المناطق وموت رجل وابنته من سكان بعض الأودية في تلك المنحنيات.

مصرع عامل صعقا بالكهرباء بسبب الأمطار في المعادي

لقى عامل مصرعه صعقا بالكهرباء، صباح أمس، أثناء مروره بأحد شوارع المعادي بسبب مياه الأمطار، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وفاة طفل إثر ملامسته عامود كهرباء في الغربية

رصدت غرفة عمليات محافظة الغربية وفاة طفل عمره 3 سنوات يدعى محمد هيثم من قرية سملا إثر ملامسته عامود كهرباء.

وأفادت مصادر داخل الغرفة، أن أعمدة الكهرباء في كفر الزيات في شارع السينما تسببت فى نفوق عدد من الحيوانات بعد ملامسته مما أثار حالة من الذعر بين المواطنين.

مصرع 4 أشخاص صعقا بالكهرباء بسبب الأمطار فى كفر الشيخ

لقى 4 أشخاص، أمس، مصرعهم صعقا بالكهرباء، منهم 2 بالحامول، و2 بمطوبس فى كفر الشيخ، نتيجة الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية التى ضربت المحافظة.

وهم: عمر مجدى على خميس، 13 سنة، وسعد محمد زيدان، 45 سنة، ونقلا إلى مستشفى الحامول المركزى، كما لقى إبراهيم رزق، 30 سنة مقيم بقرية القنى التابعة لمركز مطوبس، مصرعه بسبب الصعق الكهربائى، كما لقى الطالب إبراهيم رزق عزيز، الطالب بالصف الثانى الإعدادى بمدرسة كمال الشاذلى التابعة لإدارة مطوبس التعليمية، مصرعه، نتيجة صعق كهربائى، وكان متغيبًا من المدرسة.

شوارع بالقاهرة تغرق في "شبر ميه"

قال مصدر بمحافظة القاهرة، إن عدد من الميادين والأنفاق غرقت في مياه الأمطار ومنها نفق العروبة وجرى التعامل مع الموقف، مؤكدا أن كمية الأمطار حسب تقديرات هيئة الأرصاد 15 مليمتر بينما شبكات القاهرة طاقتها الاستيعابية نحو 5 مليمتر.

وأضاف المصدرلـ"الوطن"، أن شركة الصرف الصحي نشرت أكثر من 100 معدة لشفط مياه الأمطار بمختلف الشوارع، لافتا إلى التركيز على شرق القاهرة حيث تعرضت لكمية أمطار كبيرة.

شلل مروري في القاهرة والجيزة بسبب الأمطار

وتسببت مياه الأمطار في حالة من الشلل المروري أصابت محافظة القاهرة وبعض المناطق بمحافظة الجيزة، والتي حدثت فيها تكدسات مرورية وخاصة منطقة مدينة نصر ومصر الجديدة والمناطق المحيطة بها بالقاهرة، وبعض المناطق مثل إمبابة والمهندسين بالجيزة، جراء تراكم المياه بالشوارع والأنفاق، فيما تواجد رجال الأمن والمرور في نطاق التكدسات المرورية في محاولة لتسيير حركة المرور وتحويل السيارات إلى مسارات بديلة لتجنب الكثافات المرورية.

وتزايدت الكثافات المرورية بالطرق والمحاور الرئيسية وبعض الطرق والشوارع الفرعية نتيجة تراكم المياه في الشوارع بمنطقة مدينة نصر والعباسية وشارع الخليفة المأمون وصلاح سالم ونفق العروبة ومنطقة العباسية، ما تسبب في توقف الحركة المرورية تماما ببعض هذه المناطق.

تصادم 7 سيارات أعلى كوبري قها دون خسائر بشرية

وشهد كوبري قها أعلى الطريق الزراعي مصر إسكندرية تصادم 7 سيارات بسبب السرعة الزائدة لأحد السيارات أثناء سقوط الأمطار ما تسبب في توقف إحداها فجأة فاصطدمت باقي السيارات ببعضها في نزلة الكوبري.

أسفر الحادث عن تلفيات بالسيارات محل الحادث دون وجود خسائر بشرية أو متوفين حيث تعرض ركاب وقائدي السيارات لخدوش وكدمات بسيطة فيما تسبب الحادث في حالة تكدس مروري بالمنطقة لحين تسيير الحركة المرورية.

مصرع طفلة صعقا بالكهرباء في العاشر من رمضان

كما توفيت طفلة إثر إصابتها بصعق كهربائي بسبب الأمطار بمدينة العاشر من رمضان.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بوصول بلاغًا إلى قسم شرطة ثانِ العاشر من رمضان، بوفاة طفلة تدعى "مروة. ص"، 9 سنوات، في الحي الـ 14 بمدينة العاشر، إثر إصابتها بصعق كهربائي أثناء عودتها من الدرس، حيث تبين أن الكهرباء كانت منقطعة عن الحي، وأثناء عودتها حدث ماس كهربائي بأحد الأعمدة بسبب مياه الأمطار المتراكمة بالشوارع ما أدى لإصابة الطفلة ووفاتها.

"لودر" ينتشل جثة الطفلة بعد صعقها بالكهرباء

وفي مشهد مأسوي، وثّقه أحد أهالي مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، اتنشل "لودر" جثة الطفلة "مروة" من مياه الأمطار بعد صعقها بالكهرباء خلال عودتها من المدرسة، بسبب الأمطار التي أغرقت الشوارع أمس الأول الثلاثاء.

رئيس الوزراء: تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

فيما قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعطيل الدراسة اليوم، بكل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بجميع المدارس والجامعات، وذلك بناء على تقارير تلقاها رئيس الوزراء، من هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة الأربعاء، على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، أكثر مما حدث الثلاثاء.

وقالت مصادر حكومية مسؤولة، لـ"الوطن" إن اليوم الأربعاء هو يوم دراسة عادي في مختلف محافظات الجمهورية حتى الآن، عدا محافظات القاهرة الكبرى، وهي القاهرة والجيزة والقليوبية، بموجب قرار "مدبولي".

الأزهر يعلن تعطيل الدراسة بالقاهرة الكبرى

وبدوره، قرر الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، تعطيل الدراسة، أمس، بالمعاهد الأزهرية التابعة لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، ومنح جميع الطلاب والعاملين بها إجازة، وذلك بناءً على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وقرر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة تعطيل الدراسة أمس، بالقاهرة الكبرى بكليات الدراسة ومدينة نصر والقليوبية، نظرا لاحتمالية سوء حالة الطقس.

"الصحة" ترفع درجة الاستعداد القصوى في مستشفيات "محافظات السيول"

ومن جانبها، رفعت وزارة الصحة والسكان، درجة الاستعداد في مستشفيات المحافظات التي شهدت سقوط أمطار، أو الممرضة لسقوط أمطار، إلى "الدرجة القصوى".

وقالت وزيرة الصحة، إن غرفة الطوارئ والأزمات منعقدة على مدار الـ24 ساعة لمواجهة أي طوارئ، برئاسة الدكتور شريف وديع، مستشار الوزيرة للرعايات والطوارئ.

وأوضحت، في بيان صحفي صادر عن الوزارة أمس، أن ذلك يأتي في إطار خطة الوزارة لمواجهة السيول، بناءً على توقعات هيئة الأرصاد.

انقطاع الكهرباء في مناطق بالقاهرة والاستعانه بمولدات

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن سوء الأحوال الجوية أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي في بعض مناطق محافظة القاهرة، لمدة ساعة وأقل، باختلاف المناطق.

وأضاف حمزة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن فرق الطوارئ اتجهت إلى بعض المناطق التي شهدت انقطاع التيار الكهربائي، مصطحبه معها مولدات كهربائية احتياطية للاستعانة بها.

اشتعال النيران في عمود كهرباء بمطروح بسبب الأمطار

اشتعلت، مساء الثلاثاء، النيران في أحد أعمدة الإنارة بمنطقة "شاطئ النخيل" أمام منتجع "مراسينا" بمدينة مرسى مطروح بسبب حدوث ماس كهربائي نتيجة الأمطار التي شهدتها المحافظة الساحلية.

إغلاق الطريق الإقليمي قرب الفيوم والدفع بسيارات الإغاثة

بينما قررت الإدارة العامة للمرور، إغلاق الطريق الإقليمي بمناطق الكيلو 25، قبل بنزينة وطنية (قارون) في الاتجاهين، القادم والمتجه إلى طريق الواحات، وذلك بسبب هبوط جزء من الطريق لمسافة 150 مترا، بعمق حوالي 30 مترا تقريبًا.

كما خصصت رقم الإغاثة 01221110000، وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وأدى هطول الأمطار بالطريق الإقليمي بالقرب من الكيلو 30 للقادم من طريق الواحات لمحافظة الفيوم إلى حدوث تجمع كمية كبيرة من المياه بالمكان (منطقة منخفضة يعقبها منطقة صعودية)، ما أدى إلى حدوث هبوط بالطريق بطول حوالي 150 مترا، وبعرض حوالي 30 مترا، وعمق 30 مترا، وتم تحويل الطريق للاتجاهين.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد خلال الفترة المقبلة تزايد في كمية سقوط الأمطار، خاصة على السواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الدلتا، وكذلك محافظات شمال وجنوب سيناء، حسبما أكد محمود شاهين، مدير إدارة الشؤون الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامية خلود زهران، والإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "ON E"، أن التعايش مع الأمطار شيء طبيعي في فصل الشتاء، ولكن من الوارد حدوث تقلبات جوية شديدة خلال فصل الخريف وسقوط أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة، متوقعًا حدوث تقلبات جوية وعواصف ترابية خلال الأيام المقبلة.