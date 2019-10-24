إصابة 9 في تصادم سيارة نقل وميكروباص بالبحيرة

أُصيب 9 أشخاص، اليوم، بكدمات وجروح وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، على الطريق الزراعي، بالقرب من مركز "إيتاي البارود" بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابين إلى المستشفى للعلاج.

تلقت أجهزة الأمن، إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وميكروباص، على الطريق الزراعي، وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة هاني محمد إبراهيم عامر (30 سنة)، ومحمد بسيوني السيد منصور (34 سنة)، وإبراهيم عباس السيد (43 سنة)، وعلاء محمد الرفاعي (43 سنة)، ومحمد إبراهيم عبدالنبي خليل (28 سنة)، ومحمد حمدي حجاج (36 سنة)، وخالد حجاج إبراهيم حجاج (33 سنة)، وفتحي رمضان فتحي عوض الله (16 سنة)، وقاسم السيد الوكيل (52 سنة)، من مركز "إيتاي البارود".

ونُقل المصابون إلى مستشفى "إيتاي البارود" المركزي لتلقي العلاج، وإجراء الإسعافات اللازمة لهم، وحُرر المحضر اللازم بالحادث.