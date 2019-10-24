السيسي: اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تسعى لزيادة تنافسية القارة عالميا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّه ثبت على مدار السنوات الماضية أنَّ الشعوب الأفريقية والشعب الروسي يربطهما الكثير من ركائز التعاون، ويتماثلان في العديد من التطلعات وكذلك التحديات، وهو الأمر الذي يؤكّد صواب رؤية إطلاق تعاون أفريقي روسي أوسع وأرحب وأشمل يعكس تلك التطلعات ويوفر مساحة أكبر للتنسيق إزاء التغيرات المتسارعة التي تواجهها الدول في إطار عالم ديناميكي ومتغير.

وأضاف السيسي، خلال كلمتة في الجلسة العامة الأولى للقمة الروسية الأفريقية: "نجتمع اليوم في أول قمة تضم قارتنا الأفريقية وروسيا الاتحادية تحت شعار من أجل السلم والأمن والتنمية بعد انقضاء 3 أشهر على القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي التي استضافتها ميامي في 7 يوليو 2019 والتي شهدت إطلاق الأدوات التنفيذية لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ".

وأشار إلى أنَّ هذه الاتفاقية تعد إحدى أهم ركائز الأجندة التنموية للاتحاد الأفريقي 2063، تسعى إلى تعزيز جهود الاندماج الإقليمي وزيادة تنافسية القارة على المستوى العالمي وتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات الأولوية للدول الأفريقية وعلى رأسها الصناعة، الزراعة، الطاقة، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.