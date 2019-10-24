رفع 10 آلاف لتر مياه من شوارع العريش

عادت الحياة لطبيعتها بشكل عادي بعد شفط جميع برك المياه التى تكونت نتيجة سقوط الأمطار فجر أمس.

وقال العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مجلس مدينة العريش، إن سيارات الصرف الصحي قامت بسحب جميع التراكمات والبرك الراكدة التى خلفتها الأمطار من شارع 23 يوليو، وشارع 26 مايو، والمناطق الأخرى القريبة من شارع البحر ومبنى المحافظة.

وأضاف رئيس المجلس أنه تم سحب ما يقرب من 10 آلاف لتر مياه من تلك الشوارع إلى خارج المدينة في المناطق الرملية الأخرى.

وفي الشيخ زويد، تم فتح جميع الشوارع التى شهدت تراكمات، كما تم فتح منطقة سوق الثلاثاء، والعمل على تصريف المياه في الأبار التى تم شفطها مسبقا من تلك المنطقة.

وقال إيهاب بكير نائب رئيس مجلس المدينة، إن الشوارع خالية تماما من البرك والأمطار، وقام عمال النظافة بإزالة الرمال من أمام المصالح الحكومية والمدارس وطريق الشيخ زويد الكوثر الرئيسي.

وأضاف "بكير" أن الأمور عادت بشكل طبيعي، وأن هناك حضور كبير لطلبة المدارس بعد عدة غيابات سببتها الأمطار والأحوال المناخية.