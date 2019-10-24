ترقية 3641 موظفا في الجيزة

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أكبر حركة ترقيات للعاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، للمراكز والمدن والأحياء والقرى للمستويات الوظيفية الأعلى، وتضمنت الحركة ترقية 3 آلاف و641 موظفا اعتبارا من 1 يوليو 2019، ضمن قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 65 لسنة 2019 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في 30 مارس الماضي، بإجراء أكبر حركة ترقيات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية.

وشمل قرار محافظ الجيزة المستويات الوظيفية بالمحافظة من أحياء ومراكز ومدن، وقال المحافظ إنّ الحركة تضمنت ترقية 2771 موظفا تخصصيا وفنيا و862 موظف خدمات معاونة وحرفي على مستوى الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية.

وأكد راشد حرص المحافظة الدائم على الارتقاء بمستوى أداء العاملين وتحسين بيئة العمل للموظف، وتوفير حياة كريمة له، مطالبا العاملين الذين شملتهم حركة الترقيات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطنين وأداء المهام والتكليفات بأفضل وأحسن صورة، كما حثهم على التفاني في العمل وبذل أقصى جهد لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

والمادة (5) من قرار الجهاز تمنح الموظف اعتبارا من 1/7/2019 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي أيهما أكبر، ولا يخل ذلك بموعد استحقاق العلاوة الدورية.