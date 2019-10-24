شاركت وزارة البيئة في فعاليات الدورة الـ31 من مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة، وألقت كلمة مصر سلطت فيها الضوء على جهود مصر متمثلة في وزارة البيئة، وفي ظل رئاستها لمؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي 2018 ولمدة عامين.

وأكدت الوزارة أهمية دمج التنوع البيولوجي في القطاعات التنموية المختلفة، وأهمية دعم المبادرة المصرية لربط اتفاقيات ريو الثلاث التي تسلط الضوء على أهمية الربط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتدهور الأراضي استنادا إلى النظم الإيكولوجية.

وأشارت الوزارة إلى أنّ مصر تعمل الآن على حشد الموارد المالية اللازمة لدعم المبادرة المصرية، لافتة إلى الاتفاق مع صندوق مرفق البيئة العالمي بتوفير تمويل يصل لنحو 500 مليون دولار تتاح للدول لتنفيذ مشروعات تساهم في مواجهة التحديات التي تعوق تنفيذ الالتزامات نحو الاتفاقيات الثلاثة، فضلا عن تولي وزارة البيئة أهمية خاصة بقضية التغيرات المناخية، ولا سيما مخرجات قمة المناخ الرفيعة المستوى التي عقدت بنيويورك في سبتمبر 2019.

وأضافت الوزارة أنّ مصر أطلقت في أثناء القمة بالتعاون مع المملكة المتحدة، مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية، حتى يكون التكيف على قدم المساواة مع التخفيف، موضحة: "استطعنا حشد دعم واهتمام 107 دول و74 منظمة للمبادرة".

ودعت وزارة البيئة الدول العربية إلى مساندة المبادرة، مقترحة إنشاء اللجنة العربية لتغيرات المناخ وإعداد برنامج لحماية التراث من تأثيرات التغيرات المناخية.